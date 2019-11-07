Ещё одного пешехода сбили на «зебре»

В последние недели в Калужской области участились случаи аварий с участием пешеходов. Очередным пострадавшим стала 49-летняя женщина.
По предварительным данным, около 7:20 утра 6 ноября она по переходу пересекала проезжую часть на перекрестке улиц Энгельса и Маркса в Людиново. В этот момент женщину сбил 36-летний водитель «Лады».
Пострадавшую с различными травмами отвезли в больницу.
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