Ещё одного пешехода сбили на «зебре»

В последние недели в Калужской области участились случаи аварий с участием пешеходов. Очередным пострадавшим стала 49-летняя женщина.

По предварительным данным, около 7:20 утра 6 ноября она по переходу пересекала проезжую часть на перекрестке улиц Энгельса и Маркса в Людиново. В этот момент женщину сбил 36-летний водитель «Лады».

Пострадавшую с различными травмами отвезли в больницу.

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