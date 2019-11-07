Пропал 55-летний мужчина

В Обнинске пропал 55-летний Александр СЕДОВ. В четверг, 7 ноября, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

От мужчины нет вестей с 17 октября.

Приметы:

Рост – 175 см,

Плотного телосложения,

Короткие русые волосы,

Черная удлиненная куртка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.