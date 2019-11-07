В Калуге водитель сбил пешехода и скрылся

Калужская дорожная полиция просит откликнуться очевидцев аварии, которая произошла около 22:15 во вторник, 5 ноября, на перекрестке улиц Тульской и Энгельса.

По предварительной информации, 57-летний мужчина пересекал проезжую часть по переходу, и в этот момент его сбил автомобилист. Водитель не стал останавливаться и скрылся с места аварии.

Светофоры в этот момент уже были переведены в жёлтый мигающий режим.

Если вы что-либо знаете об этом происшествии, обращайтесь в ГИБДД по телефонам: 8(4842) 547-534, 8(4842) 547-888 или 128.

Также в полиции напоминают пешеходам, что пересекать проезжую часть можно только в том случае, если машины остановились перед переходом. Также в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде.

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