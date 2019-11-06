Трёх пешеходов сбили в Калуге за вечер

Вечером во вторник, 5 ноября, в Калуге произошло сразу три аварии, в которых пострадали пешеходы. На улице в это время уже было темно.

Около 17:30 на улице Жукова у поворота на переулок Болотникова под колёса «Хендая» попал 29-летний мужчина, пересекавший дорогу по переходу. За рулем авто находилась 27-летняя женщина.

Примерно в это же время на перекрестке Советской и Полевой сбили 76-летнюю женщину. По предварительным данным, пенсионерка пересекала проезжую часть на красный сигнал светофора. За рулем «Тойоты» находился 58-летний мужчина.

А в 19:40 на перекрестке улицы Тульской и Восточного проезда 71-летний водитель «Чангана» наехал на 52-летнего мужчину. Пешеход шёл по переходу.

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