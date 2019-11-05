«Мерседес» насмерть сбил пешехода

В Мосальском районе на трассе А130 погиб 49-летний мужчина. Авария произошла 2 ноября в темное время суток - около 18:30.

По предварительным данным ГИБДД, 49-летний водитель «Мерседеса» ехал в сторону Москвы и сбил пешехода, который находился на правой полосе и не собирался переходить проезжую часть.

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