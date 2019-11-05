Водитель сбил двух девочек на переходе и скрылся

Около 19:30 в понедельник, 4 ноября, на улице Курчатова в Обнинске под колеса авто попали две 14-летние девочки.

По предварительным данным ГИБДД, школьницы пересекали проезжую часть по переходу. Некий водитель сбил их и уехал. Марка авто и личность виновника устанавливаются.

У пострадавших девочек зафиксированы различные травмы.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.