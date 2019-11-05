Полиция ищет «Патриот», убивший пешехода

На прошлой неделе в Медынском районе погиб пешеход. Авария произошла примерно в 19:25 на дороге между Медынью и деревней Дошино.

По предварительным данным полиции, виновником ДТП был водитель автомобиля «УАЗ Патриот» черного цвета.

- Водитель скрылся с места автомобильной аварии, - сообщает УМВД по Калужской области. - Данный автомобиль получил механические повреждения в виде разбитого стекла правой фары.

Если вы располагаете какой-либо информацией или стали очевидцем аварии, обращайтесь в ГИБДД по телефонам 8(4842) 501-602 либо 128.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.