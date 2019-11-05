Полиция ищет «Патриот», убивший пешехода

На прошлой неделе в Медынском районе погиб пешеход. Авария произошла примерно в 19:25 на дороге между Медынью и деревней Дошино.
По предварительным данным полиции, виновником ДТП был водитель автомобиля «УАЗ Патриот» черного цвета.
- Водитель скрылся с места автомобильной аварии, - сообщает УМВД по Калужской области. - Данный автомобиль получил механические повреждения в виде разбитого стекла правой фары.
Если вы располагаете какой-либо информацией или стали очевидцем аварии, обращайтесь в ГИБДД по телефонам 8(4842) 501-602 либо 128.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Бабушку сбили во Мстихино 05.11.2019 17:00
Водитель сбил двух девочек на переходе и скрылся 05.11.2019 11:48
«Мерседес» насмерть сбил пешехода 05.11.2019 08:23
Очередная авария на Киевской трассе: грузовик протаранил фургон 01.11.2019 14:54
Пожилой водитель снес двух пешеходов и разбил три машины 01.11.2019 11:11
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: