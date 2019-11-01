Очередная авария на Киевской трассе: грузовик протаранил фургон

Поздно вечером в четверг, 31 октября, на 118 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе столкнулись два грузовых автомобиля.

По предварительной информации ГИБДД, на участке, где установлено ограждение и отсутствует широкая обочина, в правой полосе по какой-то причине остановился ехавший в сторону Калуги фургон «Пежо Боксер». И через некоторое время в него врезался грузовик «Хендай Портер».

Травмы в аварии получил пассажир «Хендая».

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