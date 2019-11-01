Очередная авария на Киевской трассе: грузовик протаранил фургон

Поздно вечером в четверг, 31 октября, на 118 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе столкнулись два грузовых автомобиля.
По предварительной информации ГИБДД, на участке, где установлено ограждение и отсутствует широкая обочина, в правой полосе по какой-то причине остановился ехавший в сторону Калуги фургон «Пежо Боксер». И через некоторое время в него врезался грузовик «Хендай Портер».
Травмы в аварии получил пассажир «Хендая».
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Пожилой водитель снес двух пешеходов и разбил три машины 01.11.2019 11:11
Два грузовика перевернулись после столкновения 31.10.2019 12:22
В Калуге на переходе насмерть сбили мужчину 31.10.2019 10:16
Пьяный мотоциклист покалечил 18-летнюю девушку 30.10.2019 16:57
Двух пешеходов сбили в Калуге 30.10.2019 16:11
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: