Рыбака приняли за бобра и дважды подстрелили

В Жуковском районе тяжелые травмы получил мужчина, занимавшийся подводной охотой. О возбуждении уголовного дела в пятницу, 1 ноября, рассказали в прокуратуре Калужской области.
По предварительным данным, пострадавший человек в темноте плавал в Протве в темном гидрокостюме. В этот момент на берег реки в поисках бобров пришел охотник. Увидев движение в воде, он дважды выстрелил.
Подстреленному мужчине удалось выбраться из воды.
Как считает следствие, стрелял из ружья житель подмосковного города Протвино. Расследование сейчас продолжается.
По статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» виновнику грозит штраф, обязательные работы или арест на срок до шести месяцев.
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