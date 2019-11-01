Пожилой водитель снес двух пешеходов и разбил три машины

Около 18:00 в четверг, 31 октября, на дороге между деревней Карачево и Силикатным в Калуге произошла авария.

По предварительным данным ГИБДД, 73-летний водитель «Лады» ехал со стороны Муратовского Щебзавода, не справился с управлением, съехал на правую обочину и сбил двух пешеходов: 33 и 43 лет.

После этого «Лада» врезалась в припаркованную на обочине «Ладу Ларгус», а та по инерции столкнулась с «Фольксвагеном Тигуан».

Травмы в ДТП получили пешеходы. Точная информация об их состоянии уточняется.

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