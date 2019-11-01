В Калуге полтора месяца ищут 25-летнего мужчину

В Калуге пропал 25-летний Николай Лебедев. Мужчину последний раз видели 16 сентября, сообщили в пятницу, 1 ноября, в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Как отмечают поисковики, калужанин может находиться и в другом городе.

Приметы:

Татуировка на левом плече,

Рост – 165 см,

Короткие русые волосы.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.