В Калуге полтора месяца ищут 25-летнего мужчину

В Калуге пропал 25-летний Николай Лебедев. Мужчину последний раз видели 16 сентября, сообщили в пятницу, 1 ноября, в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Как отмечают поисковики, калужанин может находиться и в другом городе.
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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