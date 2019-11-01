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В Калуге полтора месяца ищут 25-летнего мужчину

01.11.2019 08:46 0 1361 Дмитрий Ивьев
В Калуге полтора месяца ищут 25-летнего мужчину

В Калуге пропал 25-летний Николай Лебедев. Мужчину последний раз видели 16 сентября, сообщили в пятницу, 1 ноября, в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Как отмечают поисковики, калужанин может находиться и в другом городе.

Приметы:

  • Татуировка на левом плече,
  • Рост – 165 см,
  • Короткие русые волосы.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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