Два грузовика перевернулись после столкновения

Вечером в среду, 30 октября, в Износковском районе в районе деревни Зубово столкнулись два большегруза. Авария произошла примерно в 21:00.

По предварительной информации ГИБДД, 50-летний водитель автомобиля МАН ехал в сторону Шанского Завода, не соблюдал дистанцию и врезался в другой автомобиль МАН. После этого оба грузовика съехали в кювет и перевернулись.

В больницу с различными травмами попал 46-летний водитель второго большегруза.

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