Водитель насмерть сбил пешехода и уехал

Вечером во вторник, 29 октября, в Медынском районе произошла смертельная авария.

По предварительным данным ГИБДД, 36-летний пешеход шёл по краю проезжей части на дороге между Медынью и деревней Гусево, и его сбили. Мужчина скончался на месте.

Водитель скрылся с места происшествия. Транспортное средство, а также личность виновника устанавливаются.

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