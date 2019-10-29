Тело 40-летнего мужчины достали из пруда

Во вторник, 29 октября, спасатели достали из пруда в посёлке Пятовский Дзержинского района тело 40-летнего мужчины.
Как рассказали нам в пресс-службе калужского регионального управления Следственного комитета, мужчина проживал в Товарково.
Причины случившегося выясняются. В СК сообщили, что внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
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