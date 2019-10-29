Мальчик выпал из окна в Калуге

Калужские следователи проводят проверку по факту выпадения 12-летнего мальчика из окна квартиры, расположенной на шестом этаже.

- По предварительным данным, подросток выпал из окна 26 октября в вечернее время, - рассказали во вторник в калужском региональном управлении СК. - Мальчик госпитализирован в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Следователи проверяют условия жизни ребенка в семье.

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