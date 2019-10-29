В Калуге пропала 49-летняя женщина

В Калуге разыскивают 49-летнюю Елену ГЛИНКОВУ. Женщина пропала ещё 29 сентября, сообщили во вторник в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост – 176 см,

Нормального телосложения,

Темно-каштановые волосы,

Серые глаза.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.