Цементовоз снёс ограждение и перевернулся

В воскресенье, 27 октября, в районе деревни Совьяки Боровского района произошла авария.
По предварительным данным ГИБДД, около 10 утра 46-летний водитель цементовоза КамАЗ не справился с управлением. Многотонный грузовик снёс ограждение и вылетел в кювет. Там машина перевернулась, смяв кабину.
К счастью, водитель выжил. С различными травмами его доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
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