В Людиново третий день горит свалка

Очевидцы сообщают, что в Людиново уже несколько дней горит свалка мусора.
- Горит несанкционированная свалка мусора, – пишут жители в группе «Подслушано Людиново». - Есть представление прокуратуры и регионального оператора о ликвидации данной мусорной свалки, но вместо этого она загорелась. Пожарные второй день проливают свалку, но мусор продолжают возить!
Как нам рассказали 25 октября в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области, потушить горящую свалку непросто.
- Её сложно потушить, она будет гореть внутри. Её только засыпать. Но за этим должна следить местная администрация или собственник свалки. На свалках, которые организованы правильно, прокладывается какой-то дренаж.
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