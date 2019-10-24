Женщина побежала под колеса возле кладбища

Около 10 утра в среду, 23 октября, на улице Телевизионной в Калуге рядом с Пятницким кладбищем сбили пешехода.

По предварительным данным ГИБДД, 53-летняя женщина пересекала проезжую часть не по переходу рядом и попала под колеса «Хендая». За рулём авто, ехавшего в сторону центра в левом ряду, находилась 37-летняя женщина.

Очевидцы сообщают, что женщина торопилась на остановку.

У пострадавшей зафиксированы различные травмы.

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