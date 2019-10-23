Женщину насмерть сбили возле магазина

Около 18 часов во вторник, 22 октября, на трассе А130 в черте Малоярославца произошла смертельная авария.

По предварительным данным ГИБДД, 57-летний водитель автомобиля «Чанган» двигался в сторону Москвы и сбил пешехода.

Как сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть», погибший пешеход – женщина. Она пересекала проезжую часть не по переходу рядом с сетевым продуктовым магазином.

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