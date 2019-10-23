Папу с девочкой сбили на переходе в Обнинске

23.10.2019 11:16 697 Автор: Александр НЕФЕДОВ. Фото автора.

Вечером во вторник, 22 октября, две аварии, в которых пострадали дети, произошли в Обнинске.

Около 20:30 на проспекте Ленина сбили молодого отца, который нес пятилетнюю дочь на руках. Они переходили дорогу «по зебре» у дома №94, когда иномарка резко выехала с улицы Кутузова.

- Поворачивал, тормознулся, когда их увидел, - рассказал нам водитель «Киа». - Людей видел, но не успел остановиться. Пока остановился, ударил их.

Между тем, на этом перекрёстке давно установлен знак, который запрещает поворот налево.

Девочку, у которой диагностировали сотрясение мозга и её папу, получившего ушибы, отвезли в больницу.

За полтора часа до этого 13-летнего мальчика сбили на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Энгельса. По словам очевидцев, школьник перебегал дорогу, а водитель автомобиля Hyundai не успел увидеть пешехода. По предварительным данным, у подростка сломана нога.

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