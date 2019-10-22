Женщина сбила подростка на переходе

Вечером в понедельник, 21 октября, на проспекте Ленина в Обнинске в аварии пострадал 15-летний подросток.

По предварительным данным полиции, примерно в 18:30 он пересекал проезжую часть по переходу и попал под колеса автомобиля «Рено». За рулем находилась 27-летняя женщина.

У пострадавшего мальчика зафиксированы различные травмы.

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