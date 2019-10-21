Бабушка погибла под колесами «Шевроле Нивы»

Вечером в воскресенье, 20 октября, на дороге Калуга – Медынь в черте села Льва Толстого Дзержинского района погибла 72-летняя женщина.

По предварительной информации ГИБДД, 65-летний водитель «Шевроле Нивы» примерно в 20:00 ехал в сторону Медыни и сбил пенсионерку. Она пересекала проезжую часть не по переходу. После этого «Шевроле Нива» протаранила припаркованные «Жигули».

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