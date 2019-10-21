Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Понедельник, 21 октября
$ 63.95 0.06
71.13 0.23
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Бабушка погибла под колесами «Шевроле Нивы»

21.10.2019 16:41 1 713 Дмитрий Ивьев, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Бабушка погибла под колесами «Шевроле Нивы»

Вечером в воскресенье, 20 октября, на дороге Калуга – Медынь в черте села Льва Толстого Дзержинского района погибла 72-летняя женщина.

По предварительной информации ГИБДД, 65-летний водитель «Шевроле Нивы» примерно в 20:00 ехал в сторону Медыни и сбил пенсионерку. Она пересекала проезжую часть не по переходу. После этого «Шевроле Нива» протаранила припаркованные «Жигули».

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Ещё одна авария с цементовозом: погиб 41-летний мужчина 21.10.2019 16:23

Смертельный обгон: погиб 29-летний водитель 21.10.2019 13:55

В центре Калуги девушка на «Мазде» протаранила магазин с женской обувью 21.10.2019 11:54

Два мотоциклиста разбились на калужских улицах 18.10.2019 13:02

«Лада» перестроилась в грузовик 18.10.2019 12:43

Народные новости
689 5
ajax
691 3
Meshootka
419 1
Робин Гнобин

Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 25 октября, 14:00
Встречи с краеведом «Богатства Калужского края»
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
сб 09 ноября, 11:00
Фестиваль "Вместе против диабета"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 ноября, 13:00
Ролевой бал "На краю времен: вселенская Тортуга"
Городской Досуговый центр
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

вт 22 октября, 10:00
Спектакль "Огниво"
Калужский областной театр юного зрителя
вт 22 октября, 11:00
Илья Муромец и Соловей-разбойник
Калужский театр кукол
сб 26 октября, 12:00
«Кошки в городе»
Филармония
вс 27 октября, 12:00
Большие секреты для маленьких театралов
Калужский областной драматический театр

Концерты

ср 23 октября, 19:00
«Молодёжная симфония»
Филармония
чт 24 октября, 20:00
«Инкогнито»
SlaughterHouse Concert Club and Bar
сб 26 октября, 19:00
Панк хэллоуин
SlaughterHouse Concert Club and Bar
сб 26 октября, 19:00
Лолита Милявская
Арена КТЗ, ДК

Кино

Эверест
Малефисента: Владычица тьмы
Тайна печати дракона
Девушки бывают разные
Блоги компаний

Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Сегодня 09:18
Новости компаний

Более 300 калужских предпринимателей подключили телевидение от «Ростелекома»

Уход за морозильной камерой

МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи

ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

Опросы
С 1 октября в России запретят курить на балконах и лоджиях. Нарушителям грозят штрафами до 3000 рублей. А вы бросите курить из-за этого? 
 
Я и так не курю
 335
Придется бросить
 11
Буду курить в других местах
 25
Как курил на балконе, так и продолжу
 208
Всего проголосовало: 579
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк Сегодня 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Новости партнеров

Металлические могильные ограждения: кованые, литые и сварные конструкции

Гайд по выбору смесителя для ванны

Рынок в ожидании чуда: переговоры в США и нефть в коррекции

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.