Два мотоциклиста разбились на калужских улицах

Утром в пятницу, 18 октября, на улицах Калуги произошли сразу две аварии с участием мотоциклистов.

На улице Азаровской столкнулись мотоцикл «БМВ» и автомобиль «Киа». По сообщению очевидцев, мотоцикл отлетел на тротуар и задымился. Байкер получил травмы.

Чуть позже на Грабцевском шоссе опрокинулся мотоциклист на «Кавасаки». Движение со стороны центра было затруднено.

Точные обстоятельства происшествий сейчас уточняются.

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