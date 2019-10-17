Пожилой водитель устроил смертельную аварию в Юхнове

Около 16:55 в среду, 16 октября, на трассе А130 в черте Юхнова произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным ГИБДД, 74-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в припаркованную у правого края проезжей части «Ладу Калину». После этого «Калина» врезалась в столб. Фото выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

27-летний водитель «Калины» скончался на месте. Травмы получил 69-летний пассажир «Рено».

По сообщению очевидцев, пожилому водителю могло стать плохо за рулем, из-за чего он и не справился с управлением. Расследование сейчас продолжается.

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