Таксист сбил 11-летнюю девочку

Днём в понедельник, 14 октября, на перекрестке улиц Ленина и Чижевского в Калуге сбили школьницу.
По предварительным данным ГИБДД, она пересекала улицу Чижевского рядом с переходом, а водитель «Датсуна» одной из служб такси не успел затормозить.
У школьницы зафиксированы различные травмы.
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