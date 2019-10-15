Таксист сбил 11-летнюю девочку

Днём в понедельник, 14 октября, на перекрестке улиц Ленина и Чижевского в Калуге сбили школьницу.

По предварительным данным ГИБДД, она пересекала улицу Чижевского рядом с переходом, а водитель «Датсуна» одной из служб такси не успел затормозить.

У школьницы зафиксированы различные травмы.

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