Главная > Новости > Происшествия

Дом сгорел в центре Калуги, 12 человек остались без жилья

12.10.2019 13:07 5 2631 Дмитрий Ивьев
Дом сгорел в центре Калуги, 12 человек остались без жилья

Утром в субботу, 12 октября, на улице Волкова в Калуге рядом с одноименным сквером сгорел дом №15.

По предварительным данным, 60-летнее здание вспыхнуло из-за короткого замыкания. В доме четыре квартиры, в которых проживало 12 человек.

- Службы сработали оперативно, - рассказал нам городской голова Калуги Дмитрий Разумовский. - Жертв, слава Богу, нет. Все нуждающиеся будут размещены в пункте временного пребывания, обеспечены питанием. Мы начали работу по подбору маневренного жилого фонда. Ситуация под контролем.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие пожар
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Кража на улице Дзержинского попала на видео 11.10.2019 14:32

Ещё одна авария с микроавтобусом чудом обошлась без жертв 11.10.2019 11:21

Полиция подтвердила смерть пятого человека после жуткой аварии под Калугой 11.10.2019 10:16

Жуткая авария: четыре человека погибли, шестеро – в больнице 10.10.2019 21:16

Стрельба в Калуге: опубликовано видео с улицы Плеханова 10.10.2019 15:31

Народные новости
2229 4
Робин Гнобин
1539 6
623 5
Робин Гнобин

Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 13 октября, 10:00
Уникальная выставка Doggy Land
Панорама, ТЦ
вс 13 октября, 14:30
Международный военно-исторический фестиваль, посвященный 206-й годовщине Малоярославецкого сражения
Малоярославец
вс 13 октября, 19:00
Занятия историческими танцами в Элизиуме
Городской Досуговый центр
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

вс 13 октября, 11:00
Спектакль "Колобок"
Калужский театр кукол
вс 13 октября, 11:00
Спектакль «Аленький цветочек»
Калужский областной театр юного зрителя
ср 16 октября, 11:00
Спектакль "Огниво"
Калужский областной театр юного зрителя
вс 13 октября, 12:00
Мастер-класс "Бумажные истории"
Калуга

Концерты

сб 12 октября, 19:00
Концерт группы "Ария". "Проклятье морей"
Арена КТЗ, ДК
вс 13 октября, 19:00
Парад ВИА 70-80
Арена КТЗ, ДК
сб 12 октября, 20:00
South Bunch
SlaughterHouse Concert Club and Bar
вс 13 октября, 15:00
"Костёр осенних мыслей"
Областной молодежный центр

Кино

Эверест
Тайна печати дракона
Гемини
Джокер
Блоги компаний

Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

09 окт 2019 17:23
Новости компаний

Уход за морозильной камерой

МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи

ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» провели первую оплату через СБП

Опросы
С 1 октября в России запретят курить на балконах и лоджиях. Нарушителям грозят штрафами до 3000 рублей. А вы бросите курить из-за этого? 
 
Я и так не курю
 335
Придется бросить
 11
Буду курить в других местах
 25
Как курил на балконе, так и продолжу
 208
Всего проголосовало: 579
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Новости партнеров

Рынок в ожидании чуда: переговоры в США и нефть в коррекции

ТТГ - гормон щитовидной железы

Цены на лекарства в аптеках Калуги

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.