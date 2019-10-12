Дом сгорел в центре Калуги, 12 человек остались без жилья

Утром в субботу, 12 октября, на улице Волкова в Калуге рядом с одноименным сквером сгорел дом №15.

По предварительным данным, 60-летнее здание вспыхнуло из-за короткого замыкания. В доме четыре квартиры, в которых проживало 12 человек.

- Службы сработали оперативно, - рассказал нам городской голова Калуги Дмитрий Разумовский. - Жертв, слава Богу, нет. Все нуждающиеся будут размещены в пункте временного пребывания, обеспечены питанием. Мы начали работу по подбору маневренного жилого фонда. Ситуация под контролем.