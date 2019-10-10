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Двухлетний мальчик пострадал в аварии

10.10.2019 12:49 0 800 Дмитрий Ивьев
Двухлетний мальчик пострадал в аварии

Вечером в среду, 9 октября, на трассе А130 в районе Малоярославца столкнулись «Лада» 15-й модели и ВАЗ 2107.

По предварительным данным ГИБДД, 31-летняя женщина за рулем «Лады» на нерегулируемом перекрестке не пропустила «Жигули».

В аварии получили травмы три человека. Все они ехали в «Ладе»: женщина-водитель, 27-летний мужчина и двухлетний мальчик.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
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