Жесткая авария на Московской: стали известны подробности

Днём в среду, 9 октября, на перекрестке улиц Московской и Терепецкое Кольцо в Калуге столкнулись «Мицубиси» и «Тойота». В ГИБДД назвали причины ДТП.

По предварительным данным, 67-летний мужчина за рулем «Мицубиси» выезжал с улицы Терепецкое Кольцо и не уступил дорогу «Тойоте».

Травмы в аварии получил сам предполагаемый виновник.

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