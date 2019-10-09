Пропавшего белоруса ищут в Калужской области

В Калужской области ищут 42-летнего Сергея ИВАНЬКОВА из Гомеля. 23 сентября он уехал в Киров Калужской области и пропал, сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран».

Приметы:

Одет по сезону

Шрам на всём протяжении брюшной полости.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефону +375292321111.

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