Тело велосипедиста не могут опознать после жуткой аварии

Вечером во вторник, 8 октября, на трассе А108 в Боровском районе погиб человек.

По предварительным данным ГИБДД, 40-летний мужчина за рулем фуры Freightliner сбил велосипедиста. Личность погибшего пока не установлена. Обстоятельства происшествия уточняются.

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