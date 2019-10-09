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Тело велосипедиста не могут опознать после жуткой аварии

09.10.2019 15:44 0 2274 Дмитрий Ивьев
Тело велосипедиста не могут опознать после жуткой аварии

Вечером во вторник, 8 октября, на трассе А108 в Боровском районе погиб человек.

По предварительным данным ГИБДД, 40-летний мужчина за рулем фуры Freightliner сбил велосипедиста. Личность погибшего пока не установлена. Обстоятельства происшествия уточняются.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
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