Школьника сбили на улице Вилонова

Около 16:15 во вторник, 8 октября, на улице Вилонова в Калуге сбили 16-летнего мальчика.
По предварительным данным ГИБДД, пешеход пересекал проезжую часть не по переходу. В этот момент 49-летний водитель Лады ехал со стороны Кутузова в сторону Луначарского.
У подростка зафиксированы различные травмы.
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