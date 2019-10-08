Подлый трус: водитель сбил ребенка и убежал

Вечером в понедельник, 7 октября, на перекрестке улиц Болдина и Салтыкова-Щедрина в Калуге в аварии пострадал 14-летний мальчик.

По предварительным данным ГИБДД, около 19:00 школьник переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, и в этот момент его сбил автомобиль. Водитель с места аварии скрылся. Пока не называется ни его цвет, ни марка.

У пострадавшего подростка зафиксированы различные травмы.

В ГУ МЧС при описании этой аварии указывали, что пострадал велосипедист. На снимках с места происшествия виден велосипед. Однако в полиции отмечают, что, по предварительным данным, пострадавший все же шел по переходу, а не ехал.

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