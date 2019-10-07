Пропали двое мужчин

На минувших выходных стало известно об исчезновении двух мужчин.

1 октября около 18:00 в Калуге ушёл из дома и пропал 44-летний Вячеслав Пегашев. Последний раз его видели на Силикатном.

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: светло-русые.

Был одет: коричневая кожаная куртка, тёмно-синие джинсы, чёрные ботинки, черная шапка с белой полосой.

А 3 октября в Тарусе около 10:00 пропал 44-летний Сергей Астахов.

Приметы:

Рост: 175 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: русые.

Был одет: тёмно-синяя куртка, тёмно-синий с белыми полосками свитер, синие джинсы, черные с красными вставками кроссовки.

С собой: чёрная небольшая сумка.

Если вы что-либо знаете о пропавших, звоните по телефонам 112 или 88007005452.