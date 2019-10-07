Пропали двое мужчин

На минувших выходных стало известно об исчезновении двух мужчин.
1 октября около 18:00 в Калуге ушёл из дома и пропал 44-летний Вячеслав Пегашев. Последний раз его видели на Силикатном.
Приметы:
А 3 октября в Тарусе около 10:00 пропал 44-летний Сергей Астахов.
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавших, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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