Девочка пострадала в аварии на Никитина

Днём в четверг, 3 октября, авария произошла на перекрестке улиц Никитина и Болдина в Калуге.

По предварительным данным ГИБДД, 71-летний водитель «Дэу» с Никитина пытался повернуть налево на Болдина и не пропустил встречный «Фиат».

Травмы в аварии получили две пассажирки «Фиата»: 63-летняя женщина и 11-летняя девочка.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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