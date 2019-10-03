В загоревшейся квартире нашли тело мужчины

В ночь на четверг, 3 октября, в городе Ермолино Боровского района загорелась квартира в одном из домов.

- Жильцы дома вызвали пожарно-спасательные подразделения, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Пожарные ликвидировали сильное задымление. После ликвидации пожара на месте обнаружено тело 71-летнего мужчины.

По предварительным данным, погибший жил один. Проверка сейчас продолжается. Выясняются причины пожара и смерти мужчины.

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