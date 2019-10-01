Женщина покалечилась в троллейбусе на Московской

Днем в понедельник, 30 сентября, на улице Московской в Калуге в районе поселка Северный произошла авария, в которой пострадала 74-летняя женщина.

По предварительным данным ГИБДД, она стояла на передней площадке троллейбуса, тот затормозил, и женщина упала. Машиной управлял 59-летний мужчина.

С различными травмами пенсионерку отвезли в больницу.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.