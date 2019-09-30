«Фольксваген» влетел в ЗИЛ без габаритов на скорости 150 км/ч

30.09.2019 11:39 2385 Автор: Александр НЕФЕДОВ. Фото автора.

Около 21:30 на дороге А108 недалеко от поворота на деревню Тарутино Жуковского района произошла смертельная авария.

Со слов водителя автомобиля «Фольксваген Туарег», он ехал в сторону Серпухова, обгонял фуру и при возвращении в свою полосу увидел автомобиль ЗИЛ с песком, у которого не работали габаритные огни и не было никаких световозвращающих элементов. Избежать столкновения водитель внедорожника не успел. От удара ЗИЛ вылетел в кювет. У «Фольксвагена» смяло всю переднюю часть.

При осмотре внедорожника полицейские установили, что стрелка спидометра остановилась на отметке 150 км/ч.

Пассажир «Фольксвагена», находившийся на переднем сиденье, скончался на месте. Водители обеих машин серьезных травм не получили.

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