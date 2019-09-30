Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Понедельник, 30 сентября
$ 64.42 0.13
70.32 0.07
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

«Фольксваген» влетел в ЗИЛ без габаритов на скорости 150 км/ч

30.09.2019 11:39 10 2385 Автор: Александр НЕФЕДОВ. Фото автора.
«Фольксваген» влетел в ЗИЛ без габаритов на скорости 150 км/ч

Около 21:30 на дороге А108 недалеко от поворота на деревню Тарутино Жуковского района произошла смертельная авария.

Со слов водителя автомобиля «Фольксваген Туарег», он ехал в сторону Серпухова, обгонял фуру и при возвращении в свою полосу увидел автомобиль ЗИЛ с песком, у которого не работали габаритные огни и не было никаких световозвращающих элементов. Избежать столкновения водитель внедорожника не успел. От удара ЗИЛ вылетел в кювет. У «Фольксвагена» смяло всю переднюю часть.

При осмотре внедорожника полицейские установили, что стрелка спидометра остановилась на отметке 150 км/ч.

Пассажир «Фольксвагена», находившийся на переднем сиденье, скончался на месте. Водители обеих машин серьезных травм не получили.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Автор: Александр НЕФЕДОВ. Фото автора.
Тэги: дтп происшествие фоторепортаж
Еще новости из рубрики «Происшествия»

23-летнюю девушку на мотоцикле сбили в Калуге 27.09.2019 12:51

«Киа» вылетел на тротуар на улице Ленина 27.09.2019 11:56

Hyundai врезался в рейсовый автобус - пострадали 5 человек 27.09.2019 09:58

Самосвал смял легковушку на светофоре - погиб пассажир 26.09.2019 16:51

На Тарутинской сбили мужчину 26.09.2019 12:24

Народные новости
2042 3
nikol
3036 12
pandemonium
3903 29
Скорп

Комментарии читателей: 10 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пн 30 сентября, 17:00
Концерт-презентация «Триумф Муз»
Детская школа искусств №8
вт 01 октября, 10:00
Уникальная выставка Doggy Land
Панорама, ТЦ
вс 06 октября, 19:00
Занятия историческими танцами
Городской Досуговый центр
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

пн 30 сентября, 17:00
Концерт-презентация «Триумф Муз»
Детская школа искусств №8
сб 05 октября, 11:00
Таинственный гиппопотам
Калужский театр кукол
сб 05 октября, 12:00
Семейный фестиваль "PROдети"
Арена КТЗ, ДК
сб 05 октября, 17:00
Шоу световых кукол
Дом музыки

Концерты

ср 02 октября, 19:00
«Триумф оперетты и мюзикла». Открытие 75-го юбилейного концертного сезона.
Филармония
чт 03 октября, 18:00
«Осенний калейдоскоп»
Детская школа искусств № 2 им.С.С.Туликова
пт 04 октября, 19:00
Вечера в галерее.Фортепианное трио
Дом музыки
пт 04 октября, 19:00
Властелин тьмы «Concord orchestra»
Арена КТЗ, ДК

Кино

Птичий дозор
Angry Birds 2 в кино
Тайна печати дракона
Герой
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

ВТБ Лизинг поставит 70 вагонов «Почте России»

Клиенты ВТБ смогут посетить ВТБ Кубок Кремля бесплатно

ВТБ и Федеральная таможенная служба заключили соглашение о сотрудничестве

ВТБ разместил облигации на ключевую ставку на 3 млрд руб.

Опросы
С 1 октября в России запретят курить на балконах и лоджиях. Нарушителям грозят штрафами до 3000 рублей. А вы бросите курить из-за этого? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Квартиры и апартаменты в Хорватии

Почему люди выбирают картонные коробки

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.