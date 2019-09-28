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Мумию мужчины нашли на улице Кирова

28.09.2019 21:50 0 558 Дмитрий Ивьев, Фото: СК РФ.
Мумию мужчины нашли на улице Кирова

В одной из квартир на улице Кирова в Калуге обнаружено мумифицированное тело 57-летнего мужчины. Проводится проверка, сообщили в субботу, 28 сентября в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По предварительным данным, в связи с длительным отсутствием одинокого мужчины соседи обратились к его родственникам, - говорят в СК. - В присутствии сотрудников полиции сестра с помощью своего ключа вошла в квартиру и на кухне обнаружила погибшего. Для установления причины и давности смерти следователем назначено судебно-медицинское исследование, опрошены свидетели.  Со слов соседей, последний раз они видели мужчину живым в мае.

Согласно полученной информации погибший мужчина имел проблемы со здоровьем, следов проникновения в квартиру не обнаружено.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: СК РФ.
Тэги: происшествие
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