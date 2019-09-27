23-летнюю девушку на мотоцикле сбили в Калуге

Авария на улице Московской недалеко от перекрестка с Тельмана произошла в Калуге в четверг, 26 сентября, около 17:20.

По предварительным данным ГИБДД, 26-летняя девушка ехала на «Мерседесе», поворачивала налево на прилегающую территорию и столкнулась с 23-летней мотоциклисткой на «Кавасаки». Юная байкерша в этот момент опережала легковушку.

Пострадавшая мотоциклистка получила различные травмы.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.