В Калуге пропала 82-летняя женщина

В Калуге пропала 82-летняя Нина ГОРЯЕВА. 26 сентября она вышла из дома и не вернулась, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост: 165 см

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: серо-голубые

Волосы: седые

Была одета: Сиреневая куртка, чёрная юбка, коричневые ботинки

С собой: чёрная сумка

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.