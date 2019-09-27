Hyundai врезался в рейсовый автобус - пострадали 5 человек

Около 6:20 утра в пятницу, 27 сентября, в Думиничском районе на трассе М3 «Украина» произошла массовая авария.

По предварительным данным ГИБДД, 64-летний водитель Hyundai Creta ехал в сторону Брянска и врезался в дорожное ограждение. После этого машина отлетела во встречный автобус ЛиАз, ехавший по маршруту Людиново - Калуга. А затем Hyundai врезался в Renault MASTER и перевернулся.

Травмы в аварии получили пять человек: водитель и четверо пассажиров автомобиля Hyundai. Среди них двое детей - 2 и 7 лет.

В автобусе находилось 16 человек. По предварительным данным, они не пострадали.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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