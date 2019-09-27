Hyundai врезался в рейсовый автобус - пострадали 5 человек

Около 6:20 утра в пятницу, 27 сентября, в Думиничском районе на трассе М3 «Украина» произошла массовая авария.
По предварительным данным ГИБДД, 64-летний водитель Hyundai Creta ехал в сторону Брянска и врезался в дорожное ограждение. После этого машина отлетела во встречный автобус ЛиАз, ехавший по маршруту Людиново - Калуга. А затем Hyundai врезался в Renault MASTER и перевернулся.
Травмы в аварии получили пять человек: водитель и четверо пассажиров автомобиля Hyundai. Среди них двое детей - 2 и 7 лет.
В автобусе находилось 16 человек. По предварительным данным, они не пострадали.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
23-летнюю девушку на мотоцикле сбили в Калуге 27.09.2019 12:51
«Киа» вылетел на тротуар на улице Ленина 27.09.2019 11:56
Самосвал смял легковушку на светофоре - погиб пассажир 26.09.2019 16:51
На Тарутинской сбили мужчину 26.09.2019 12:24
«Мерседес» врезался в «Фольксваген» на окружной 25.09.2019 12:49
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: