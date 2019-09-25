«Мерседес» врезался в «Фольксваген» на окружной

Около 9 утра во вторник, 24 сентября, на окружной дороге в Калуге возле пешеходного перехода столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным ГИБДД, 25-летний мужчина за рулем «Мерседеса» ехал в сторону Москвы, не соблюдал дистанцию и врезался в микроавтобус «Фольксваген».

Травмы в аварии получила 40-летняя пассажирка «Фольксвагена».

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.