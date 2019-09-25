На Никитина в яму провалился «Киа», в Грабцево – автобус

Днём во вторник, 24 сентября, очередная авария с участием машины и открытого люка колодца произошла в Калуге. В этот раз не повезло водителю «Киа» на перекрестке улиц Никитина и Николо-Козинской.

Как сообщают очевидцы, рядом проводили работы сотрудники водоканала. Открытый люк не был ничем обозначен.

А утром в среду, 25 сентября, в яму на ремонтируемой дороге угодил автобус. Авария произошла недалеко от железнодорожного переезда. Самостоятельно выехать из разрытия водитель не смог. Образовалась большая пробка, сообщают пользователи группы «Калуга жесть».

Напомним, с 21 сентября дороги Калуги по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтирует новый подрядчик. Он обязан завершить всё до 30 сентября. Однако пока всё указывает на то, что калужанам придется ездить по разбитым дорогам и в октябре. А то и в ноябре.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Как считаете, когда дороги доделают? Пишите в комментариях!