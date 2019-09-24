Типичная маршрутка: водитель «Газели» устроил аварию на улице Кирова

Днем в понедельник, 23 сентября, на улице Кирова в Калуге столкнулись автобус, следовавший по маршруту №29, и легковушка. Момент аварии попал на запись камеры системы «Безопасный город».
«Газель» отъезжала от остановки. Водитель сначала перестроился во второй ряд. Но, заметив перед собой небольшой затор, решил выехать в третий ряд. И не пропустил легковушку. К счастью, никто из людей в ДТП не пострадал.
Отметим, что на следующем перекрестке с левой полосы можно двигаться только налево, так что водитель автобуса, похоже, пытался бы через пару десятков метров вернуться во второй ряд. А затем сразу – в правую полосу, чтобы подъехать к остановке.
В объектив вашей камеры или видеорегистратора попала авария, пробка, нарушение, интересное дорожное событие? Присылайте видео на ev@kp.kaluga.ru.
|
Мужчина погиб в перевернувшемся «Киа» 24.09.2019 12:11
«Хендай» сбил коляску с ребенком в Калуге 24.09.2019 10:22
Женщина погибла под колесами «Форда» 23.09.2019 16:02
Водитель «Лады» погиб в лобовой аварии 23.09.2019 10:12
Троих детей сбили на переходах за день 20.09.2019 15:34
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: