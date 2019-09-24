Типичная маршрутка: водитель «Газели» устроил аварию на улице Кирова

Днем в понедельник, 23 сентября, на улице Кирова в Калуге столкнулись автобус, следовавший по маршруту №29, и легковушка. Момент аварии попал на запись камеры системы «Безопасный город».

«Газель» отъезжала от остановки. Водитель сначала перестроился во второй ряд. Но, заметив перед собой небольшой затор, решил выехать в третий ряд. И не пропустил легковушку. К счастью, никто из людей в ДТП не пострадал.

Отметим, что на следующем перекрестке с левой полосы можно двигаться только налево, так что водитель автобуса, похоже, пытался бы через пару десятков метров вернуться во второй ряд. А затем сразу – в правую полосу, чтобы подъехать к остановке.

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