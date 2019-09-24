Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Вторник, 24 сентября
$ 63.95 0.10
70.28 0.32
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Типичная маршрутка: водитель «Газели» устроил аварию на улице Кирова

24.09.2019 14:14 9 1325 Дмитрий Ивьев

Днем в понедельник, 23 сентября, на улице Кирова в Калуге столкнулись автобус, следовавший по маршруту №29, и легковушка. Момент аварии попал на запись камеры системы «Безопасный город».

«Газель» отъезжала от остановки. Водитель сначала перестроился во второй ряд. Но, заметив перед собой небольшой затор, решил выехать в третий ряд. И не пропустил легковушку. К счастью, никто из людей в ДТП не пострадал.

Отметим, что на следующем перекрестке с левой полосы можно двигаться только налево, так что водитель автобуса, похоже, пытался бы через пару десятков метров вернуться во второй ряд. А затем сразу – в правую полосу, чтобы подъехать к остановке.

В объектив вашей камеры или видеорегистратора попала авария, пробка, нарушение, интересное дорожное событие? Присылайте видео на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Мужчина погиб в перевернувшемся «Киа» 24.09.2019 12:11

«Хендай» сбил коляску с ребенком в Калуге 24.09.2019 10:22

Женщина погибла под колесами «Форда» 23.09.2019 16:02

Водитель «Лады» погиб в лобовой аварии 23.09.2019 10:12

Троих детей сбили на переходах за день 20.09.2019 15:34

Народные новости
2833 28
Pushnoj
4449 7
nalya
2542 10
Grafinya

Комментарии читателей: 9 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 25 сентября, 10:00
Афиша мероприятий на Городском рынке Калуга.
Городской рынок «Калуга»
ср 25 сентября, 10:00
Уникальная выставка Doggy Land
Панорама, ТЦ
сб 28 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

ср 25 сентября, 11:00
Спектакль «Золушка»
Калужский областной театр юного зрителя
чт 26 сентября, 18:30
Спектакль "Очень простая история"
Калужский областной театр юного зрителя
сб 28 сентября, 11:00
Теремок
Калужский театр кукол
сб 28 сентября, 12:00
Семинар для родителей: Принципы детской безопасности.
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Концерты

ср 25 сентября, 19:00
КМСО им. С. Т. Рихтера и Манца Измайлова
Филармония
ср 25 сентября, 19:00
Вечер органной музыки
Дом музыки
пт 27 сентября, 19:00
Chino Laborde и Solo Tango orquesta
Дом музыки
чт 26 сентября, 19:00
Ирина Шведова. Юбилейный концерт "Родом из детства"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Птичий дозор
Побег из джунглей
Тайна печати дракона
Дорогой папа
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

«Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение

МегаФон открыл первую студенческую 5G-лабораторию

Новостройки в Москве: выбор жилья комфорт, бизнес или эконом класса

Всероссийский фермерский фестиваль «СВОЁ» проходит в Калужской области в международном формате

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Будет очень жаль, если здание бывшего рынка сравняют с землёй. Его нужно реконструировать.
582
Правильное решение! Давно пора было снести его.
357
Мне всё равно.
 153
Всего проголосовало: 1092
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Квартиры и апартаменты в Хорватии

Почему люди выбирают картонные коробки

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.