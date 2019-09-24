Мужчина погиб в перевернувшемся «Киа»

Утром в понедельник, 23 сентября, смертельная авария произошла на дороге Мещовск – Кудринская.
По предварительным данным ГИБДД, 42-летний мужчина ехал на «Киа» со стороны Козельска и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
Водитель погиб на месте.
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