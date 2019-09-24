«Хендай» сбил коляску с ребенком в Калуге

Около 10 утра в понедельник, 23 сентября, во дворе дома №23 на улице Кибальчича в Калуге в аварии пострадал годовалый мальчик.

По предварительным данным ГИБДД, 31-летний мужчина за рулём «Хендая» двигался задним ходом и наехал на детскую коляску, в которой находился мальчик.

У младенца зафиксированы различные травмы, отмечают в полиции.

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