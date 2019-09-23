Женщина погибла под колесами «Форда»

Вечером в воскресенье, 22 сентября, на дороге между Калугой и Перемышлем погибла женщина.

По предварительным данным ГИБДД, 45-летняя женщина пересекала проезжую часть не по переходу. В этот момент со стороны Калуги ехал «Форд», за рулем которого находилась 34-летняя женщина.

Пострадавшая погибла на месте.

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