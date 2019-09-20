Троих детей сбили на переходах за день

В четверг, 19 сентября, на территории Калужской области произошло 13 ДТП с пострадавшими. В двух авариях травмы получили дети, сообщает региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, около 8 утра на перекрестке Энгельса и Суворова в Калуге 39-летний водитель «Рено» наехал на двух 16-летних девочек, которые переходили дорогу по «зебре». Пострадавших подростков отвезли в больницу.

А в 15:00 на улице Калужской в Обнинске некий водитель сбил 10-летнего мальчика, шедшего по «зебре», озвучили предварительные данные в полиции. С места аварии автомобилист скрылся. Известно только, что он ехал на «Хонде». Сейчас виновника ищут.

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