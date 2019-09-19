Два человека пострадали в столкновении «Лады» и «Шевроле»

Около 18 часов в среду, 18 сентября, на дороге Ферзиково-Дугна недалеко от районного центра произошла авария.

По предварительным данным ГИБДД, 60-летний водитель «Лады» 14-й модели не уступил дорогу автомобилю «Шевроле Кобальт», двигавшемуся по главной.

В результате столкновения травмы получили оба водителя. С различными травмами они попали в больницу.

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